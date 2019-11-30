Фазель: почему бы не провести чемпионат мира по хоккею в Екатеринбурге?

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель допустил возможность проведения чемпионата мира по хоккею в Екатеринбурге.
«Почему бы не провести в городе чемпионат мира? Безусловно, мы будем думать о том, чтобы приехать в Екатеринбург. Когда говорим о проведении мероприятий в России, почему-то все думают только о Москве и Санкт-Петербурге.
Но мы уже давно думаем об экспансии на Восток. Например, молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Новосибирске и Омске, а женский чемпионат мира 2021 года — в Уфе. Хотелось бы провести какой-нибудь турнир во Владивостоке», — цитирует Фазеля ТАСС.
Напомним, мировое первенство по хоккею трижды проходило на территории России: в 2000 году (Санкт-Петербург), в 2007-м (Мытищи) и в 2016-м (Москва и Санкт-Петербург). Ранее стало известно, что чемпионат мира — 2023 снова примет Санкт-Петербург.
- 30 ноября 2019
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