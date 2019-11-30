Орлов — о победном голе в матче с «Тампой»: Василевский начал гадать и пропустил

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал победный гол в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин забросил четвёртую шайбу своей команды в овертайме (4:3 ОТ).



«Сначала думал отдать пас. Видел, что Уилсон идёт на дальнюю штангу. Однако решил бросать. Думаю, что Василевский стал немного гадать, потому и пропустил», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.



Стоит отметить, что помимо Орлова шайбы в матче забросили также и два других российских легионера «Вашингтона» — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Капитан команды Овечкин в ходе встречи также вышел на третье место в истории НХЛ по количеству бросков за карьеру и по числу голов в большинстве.

Овечкин вторым после Гретцки забил 675 голов в возрасте до 35 лет