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Орлов — о победном голе в матче с «Тампой»: Василевский начал гадать и пропустил

Орлов — о победном голе в матче с «Тампой»: Василевский начал гадать и пропустил
Хоккей 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал победный гол в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин забросил четвёртую шайбу своей команды в овертайме (4:3 ОТ).

«Сначала думал отдать пас. Видел, что Уилсон идёт на дальнюю штангу. Однако решил бросать. Думаю, что Василевский стал немного гадать, потому и пропустил», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.

Стоит отметить, что помимо Орлова шайбы в матче забросили также и два других российских легионера «Вашингтона» — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Капитан команды Овечкин в ходе встречи также вышел на третье место в истории НХЛ по количеству бросков за карьеру и по числу голов в большинстве.

Овечкин вторым после Гретцки забил 675 голов в возрасте до 35 лет
Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
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