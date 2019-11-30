Защитник «Флайерз» Нисканен давал интервью с разбитым лицом, ему нанесли 15 швов
Защитник «Филадельфии Флайерз» Мэтт Нисканен получил травму во встрече с «Детройт Ред Уингз» (6:1). 32-летнему американскому хоккеисту разбила нос прилетевшая шайба, врачам пришлось наложить 15 швов. Как заявил игрок во время интервью, травма не настолько серьёзная, как выглядит со стороны.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Нисканен принял участие в 26 встречах, записав на свой счёт 11 (2+9) баллов при показателе полезности «0» и 13 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на площадке около 21 с половиной минуты.
Ранее Мэтт Нисканен выступал за «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Со «столичными» игрок одержал победу в Кубке Стэнли.
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