Хартли: очень огорчён тем, как «Авангард» отдал «Куньлуню» четвёртое очко

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:3 ОТ).
«Получилась достаточно хорошая игра. Конечно, нам хотелось бы взять ещё одно очко в овертайме. Но не удалось прочитать их действия, последовал выход «2 в 1». А в овертайме выходы с численным преимуществом играют решающую роль, таких у них было даже два, и со второй попытки противник поразил наши ворота.
Игра Бека и Манухова? Они нормально сыграли. Манухов пропустил больше матчей, чем Бек. Думаю, оба сыграли хорошо, создавали возможности для борьбы и для победы.
Можно ли считать три очка в Китае удовлетворительным результатом? У нас сложный выезд, всем нелегко. Доволен, что мы записали в актив три очка из четырёх. Но очень огорчён тем, как мы отдали сопернику четвёртое очко», — цитирует тренера официальный сайт «Авангарда».
- 30 ноября 2019
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