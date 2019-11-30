Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли: очень огорчён тем, как «Авангард» отдал «Куньлуню» четвёртое очко

Хартли: очень огорчён тем, как «Авангард» отдал «Куньлуню» четвёртое очко
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:3 ОТ).

«Получилась достаточно хорошая игра. Конечно, нам хотелось бы взять ещё одно очко в овертайме. Но не удалось прочитать их действия, последовал выход «2 в 1». А в овертайме выходы с численным преимуществом играют решающую роль, таких у них было даже два, и со второй попытки противник поразил наши ворота.

Игра Бека и Манухова? Они нормально сыграли. Манухов пропустил больше матчей, чем Бек. Думаю, оба сыграли хорошо, создавали возможности для борьбы и для победы.

Можно ли считать три очка в Китае удовлетворительным результатом? У нас сложный выезд, всем нелегко. Доволен, что мы записали в актив три очка из четырёх. Но очень огорчён тем, как мы отдали сопернику четвёртое очко», — цитирует тренера официальный сайт «Авангарда».

«Куньлунь» в овертайме обыграл «Авангард»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019