«Автомобилист» отправился на выезд без Павла Дацюка

Екатеринбургский «Автомобилист» отправился на выездную серию, в которой проведёт три матча, информирует официальный сайт команды. С командой не поехал форвард Павел Дацюк.
Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин.
Защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Ефим Гуркин, Николай Стасенко, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский.
Нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Степан Хрипунов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Артем Гареев, Евгений Мозер, Роман Ивашов
В Екатеринбурге восстанавливаться после травм остались Александр Кучерявенко, Павел Дацюк, Виталий Попов и Максим Рассейкин.
- 30 ноября 2019
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