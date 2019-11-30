«Динамо» Р — СКА: в воротах гостей сыграет Самонов

Стали известны составы рижского «Динамо» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 30 ноября. Начало — в 17:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Динамо» Рига:



Салак (Макаров);

Сотниекс — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;

Алишаускас — Зиле, Мейя — Протапович — Сетдиков;

Балинскис — Маршалл, Эштон — Берзиньш — Слепец;

Мамцис, Гиллис — Батня — Маренис, Трасташенков.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;

Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов, Карпов.