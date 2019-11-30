Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Динамо» Р — СКА: в воротах гостей сыграет Самонов

«Динамо» Р — СКА: в воротах гостей сыграет Самонов
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы рижского «Динамо» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 30 ноября. Начало — в 17:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Динамо» Рига:

Салак (Макаров);
Сотниекс — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Алишаускас — Зиле, Мейя — Протапович — Сетдиков;
Балинскис — Маршалл, Эштон — Берзиньш — Слепец;
Мамцис, Гиллис — Батня — Маренис, Трасташенков.

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;
Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов, Карпов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019