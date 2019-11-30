«Динамо» Р — СКА: в воротах гостей сыграет Самонов
Стали известны составы рижского «Динамо» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 30 ноября. Начало — в 17:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Динамо» Рига:
Салак (Макаров);
Сотниекс — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Алишаускас — Зиле, Мейя — Протапович — Сетдиков;
Балинскис — Маршалл, Эштон — Берзиньш — Слепец;
Мамцис, Гиллис — Батня — Маренис, Трасташенков.
СКА:
Самонов (Хелльберг);
Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;
Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Земчёнок, Марченко — Каблуков — Кетов, Карпов.
- 30 ноября 2019
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