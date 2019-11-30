Потапов: это не уровень «Авангарда» — довольствоваться одним очком

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов поделился впечатлениями от матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:3 ОТ).



«Выезд в Китай? Конечно, непросто, когда в 6:30 встаёшь. А так, всё нормально, матч прошёл хорошо. Но непростой выезд лично для меня, потому что временная разница действует. Когда хорошо разомнёшься, несколько смен первого периода пройдут — всё уходит: забываешь, сколько сейчас времени и какой часовой пояс.



Непросто было защитникам, они играют вчетвером-впятером, одни и те же ребята. Нам, нападающим, надо было чуть больше работы провести, но нагрузка большая на них легла, потому что команда играет в североамериканской манере: забрасывает, давит. Чем смогли помогли. Очко — это хорошо, но, мне кажется, надо было увозить всё. Это не уровень «Авангарда» — довольствоваться одним очком. Хотя всё было в наших руках: мы могли так же и в овертайме выиграть, и довести игру до буллитов и победить. Но сегодня вот так», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Куньлунь» в овертайме обыграл «Авангард»