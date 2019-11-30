Кулёмин: Метсола играл очень хорошо, в лиге нет плохих вратарей

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин подвёл итоги выигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0).
«Сейчас каждая игра тяжёлая, каждый матч важный для нас, небольшой спад у нас был, так что старались играть хорошо в обороне и не пропускать в первую очередь. Нам это удалось, и мы реализовали свой момент. Этого хватило для победы. Конечно после победы настроение хорошее. Удалось переломить эту неудачную серию для нас. Будем двигаться дальше и нужно прибавлять, играть лучше, чтобы добиваться того, для чего мы здесь находимся.
Метсола очень хорошо играл. В каждой игре сейчас нет плохих команд и слабых вратарей. На каждую игру надо настраиваться. Каждый вратарь играет хуже, когда его закрываешь, так что надо играть на пятаке, закрывать и не давать ему видеть шайбу», — цитирует Кулёмина официальный сайт «Металлурга».
- 30 ноября 2019
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