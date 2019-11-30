Цулыгин: мне очень понравилось, как играл сегодня «Салават».
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» (0:1).
««Металлург» с победой. Скажу по игре, что матч был хороший, боевой. Мне очень понравилось, как мы сегодня играли, здорово действовали в меньшинстве. Но хоккей такой вид спорта, где момент решает всё. К сожалению, сегодня в третьем периоде допустили неправильное действие, которое привело к голу. Потом уже не смогли отыграться. Но при этом ребята очень хорошо, настырно играли.
Не было ли сомнений по поводу вратаря после не самой удачной игры Метсолы в Челябинске? Нет, у нас не было никаких сомнений, Метсола у нас номер один", — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».
«Металлург» прервал серию поражений, одолев «Салават Юлаев»
- 30 ноября 2019
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