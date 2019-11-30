И. Воробьёв: говорил игрокам «Металлурга» терпеть и продолжать работать

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги выигранного домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0).



«Хорошая, плей-оффовская игра. «Салават» и «Металлург» ожидаемо бились, всё отдавали. Коля Кулёмин убежал и забил – молодец, но поблагодарить хочу ещё раз всех ребят.



Что говорил команде в перерывах? Терпеть, продолжать работать, не делать своих ошибок. Сейчас все игры в один гол и маленькие детали имеют огромное значение и сказываются на результате.



Конечно, игра в большинстве оставила вопросы, раз не забиваем», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».



Первые два периода матча в Магнитогорске прошли без заброшенных шайб, несмотря на несколько опасных моментов. Счёт был открыт только на 54-й минуте, удачный бросок удался нападающему «Металлурга» Николаю Кулёмину. Гол стал единственным в этой встрече. «Сухой» матч на счету голкипера магнитогорского клуба Василия Кошечкина, отразившего 27 бросков.



«Металлург» прервал серию поражений, одолев «Салават Юлаев»