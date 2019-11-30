Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

И. Воробьёв: говорил игрокам «Металлурга» терпеть и продолжать работать

И. Воробьёв: говорил игрокам «Металлурга» терпеть и продолжать работать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги выигранного домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0).

«Хорошая, плей-оффовская игра. «Салават» и «Металлург» ожидаемо бились, всё отдавали. Коля Кулёмин убежал и забил – молодец, но поблагодарить хочу ещё раз всех ребят.

Что говорил команде в перерывах? Терпеть, продолжать работать, не делать своих ошибок. Сейчас все игры в один гол и маленькие детали имеют огромное значение и сказываются на результате.

Конечно, игра в большинстве оставила вопросы, раз не забиваем», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».

Первые два периода матча в Магнитогорске прошли без заброшенных шайб, несмотря на несколько опасных моментов. Счёт был открыт только на 54-й минуте, удачный бросок удался нападающему «Металлурга» Николаю Кулёмину. Гол стал единственным в этой встрече. «Сухой» матч на счету голкипера магнитогорского клуба Василия Кошечкина, отразившего 27 бросков.

«Металлург» прервал серию поражений, одолев «Салават Юлаев»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019