Защитник «Йокерита» Лауридсен выбыл на пять-шесть месяцев
Защитник финского «Йокерита» Оливер Лауридсен получил тяжёлую травму, информирует официальный сайт команды из Хельсинки. Хоккеист пропустит остаток нынешнего сезона, поскольку период его восстановления составит около пяти-шести месяцев.
30-летний датский защитник в Континентальной хоккейной лиге играл только за «Йокерит». В текущем регулярном чемпионате Лауридсен принял участие в 21 матче, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу при показателе полезности "-4" и 15 минутах штрафного времени. В среднем Лауридсен проводит на площадке около 14 с половиной минут за матч.
Лауридсен — постоянный игрок сборной Дании, за которую выступал на семи чемпионатах мира.
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