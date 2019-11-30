Защитник «Йокерита» Лауридсен выбыл на пять-шесть месяцев

Защитник финского «Йокерита» Оливер Лауридсен получил тяжёлую травму, информирует официальный сайт команды из Хельсинки. Хоккеист пропустит остаток нынешнего сезона, поскольку период его восстановления составит около пяти-шести месяцев.



30-летний датский защитник в Континентальной хоккейной лиге играл только за «Йокерит». В текущем регулярном чемпионате Лауридсен принял участие в 21 матче, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу при показателе полезности "-4" и 15 минутах штрафного времени. В среднем Лауридсен проводит на площадке около 14 с половиной минут за матч.



Лауридсен — постоянный игрок сборной Дании, за которую выступал на семи чемпионатах мира.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»