Хайнс: Панарин — один из самых опасных игроков лиги, у него есть всё

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс поделился мнением об игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в преддверии встречи команд. Матч состоится сегодня, 30 ноября, начало встречи — в 21:00 мск.



«Панарин — один из самых опасных игроков лиги. Он находит свободные зоны, имеет смертельно опасный бросок и очень конкурентоспособен. Он легко выступает в сложных ситуациях и играл ключевую роль в плей-офф. У этого парня есть всё», — приводит слова Хайнса в своём «твиттере» журналист Майк Морреаль.



В текущем сезоне в 24 матчах Панарин набрал 33 (12+21) очка. Также российский форвард заработал 10 минут штрафа. Панарин перед началом нынешнего сезона перешёл в «Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс».