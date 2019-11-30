Хайнс: Панарин — один из самых опасных игроков лиги, у него есть всё
Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс поделился мнением об игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в преддверии встречи команд. Матч состоится сегодня, 30 ноября, начало встречи — в 21:00 мск.
«Панарин — один из самых опасных игроков лиги. Он находит свободные зоны, имеет смертельно опасный бросок и очень конкурентоспособен. Он легко выступает в сложных ситуациях и играл ключевую роль в плей-офф. У этого парня есть всё», — приводит слова Хайнса в своём «твиттере» журналист Майк Морреаль.
В текущем сезоне в 24 матчах Панарин набрал 33 (12+21) очка. Также российский форвард заработал 10 минут штрафа. Панарин перед началом нынешнего сезона перешёл в «Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс».
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Болельщики «Рейнджерс» уже забыли, какой была жизнь без Панарина. Вот только матч выиграл Пастрняк.
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