СКА сделал камбэк с 1:3 и победил рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 3:5. Подопечные Алексея Кудашова выиграли восьмой матч подряд.



Латвийская команда открыла счёт на 13-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Картер Эштон. На 26-й минуте защитник Увис Балинскис упрочил преимущество рижского «Динамо» удачным броском. На 34-й минуте свой первый гол забил СКА, автором стал форвард Александр Барабанов. До конца второго периода хозяева успели забросить ешё одну шайбу усилиями Лауриса Дарзиньша. За пять минут третьего периода СКА восстановил равновесие на табло благодаря голам Евгения Кетова и Антона Бурдасова. На 51-й минуте минуте «армейцы» вышли вперёд после точного броска Наиля Якупова. Точку поставил гол Антона Белова.