Маршан извинился за критику врачей, которым советовал «перестать есть хот-доги»

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брэд Маршан извинился за грубые слова в адрес клубных медиков из-за проверки на сотрясение мозга. Напомним, игрок был недоволен, что из-за проверки врачей пропустил старт третьего периода матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), и посоветовал медикам «меньше есть хот-доги и пиццу в перерывах».



«Эмоции взяли надо мной верх после сегодняшнего матча. Я не хотел пропускать минуты, когда счёт был 1:2. Знаю, что эти ребята стараются беречь наше здоровье, и не должен был злиться», — написал Маршан в своём «твиттере».



В текущем регулярном чемпионате НХЛ 31-летний Маршан принял участие в 26 матчах, записав на свой счёт 43 (18+25) балла при показателе полезности "+20".