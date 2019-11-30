«Нью-Джерси» изучает возможность обмена Тейлора Холла

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» может обменять нападающего Тейлора Холла, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. Как сообщается, «дьяволы» начали изучать предложения по обмену форварда, вероятность крупного обмена с его участием является достаточно высокой.



28-летний Холл в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 24 матчах, записав на свой счёт 21 (4+17) балл при показателе полезности "-7" и 18 минутах штрафного времени. В среднем канадский хоккеист проводит на площадке около 19 минут за матч.



Холл выступает за «Нью-Джерси» уже четвёртый сезон, ранее он шесть лет защищал цвета канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз», которым был задрафтован.