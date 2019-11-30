Брагин: опыт Ларионова и Хабибулина послужит на пользу молодёжной сборной

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин рассказал о подготовке к чемпионату мира и прокомментировал усиление тренерского штаба в лице Игоря Ларионова и Николая Хабибулина.
«В настоящий момент проводим заключительные консультации по составу, в ближайшие дни представим расширенный список игроков. Впереди у нас ключевой сбор: сначала будем тренироваться в Новогорске, затем отправимся в Чехию, сыграем два товарищеских матча. Работа идёт согласно плану.
Все мы настроены на то, чтобы проделать хорошую работу и подвести команду к старту чемпионата мира в оптимальной форме. Хочу поблагодарить Юрия Бабенко и Владимира Куликова, они проделали хорошую работу, вложили в эту команду много сил.
У Николая Хабибулина и Игоря Ларионова — большой опыт в хоккее. Думаю, этот опыт послужит на пользу как тренерскому коллективу, так и команде», — приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.
- 30 ноября 2019
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