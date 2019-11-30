Таварес: Михеев чрезвычайно умён и обладает способностью менять скорости
Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес высоко оценил игру своего партнёра по команде, российского форварда Ильи Михеева.
«Михеев чрезвычайно умён и обладает способностью менять скорости и опережать соперника», — приводит слова Тавареса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ, куда переехал из омского «Авангарда». В текущем регулярном чемпионате 25-летний нападающий принял участие в 27 играх, записав на свой счёт 17 (4+13) баллов при показателе полезности «+8» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем Михеев проводит на площадке около 16 минут за матч.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
- 30 ноября 2019
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