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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси», Георгиев оформил «сухарь»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси», Георгиев оформил «сухарь»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 0:4. Команда из Нью-Йорка выиграла четвёртый матч из пяти последних.

Команда гостей открыла счёт на 13-й минуте, удачным броском отметился защитник «рейнджеров» Адам Фокс. Второй период прошёл без заброшенных шайб. На 43-й и 45-й минутах клуб из Нью-Йорка забил ещё по голу усилиями нападающих Мики Зибанеджада и Йеспера Фаста. Точку в концовке поставил Брэди Шей. Сухой матч в свой актив записал отразивший 26 бросков российский голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев.

Форвард «дьяволов» Никита Гусев и нападающие «рейнджеров» Павел Бучневич и Артемий Панарин очками не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Какко, Труба) – 12:45' (5x4)   0:2 Зибанеджад (Лемье) – 42:35' (4x5)   0:3 Фаст (Зибанеджад, Труба) – 45:52' (4x5)   0:4 Шей – 57:18' (en)
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