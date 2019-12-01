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Результаты матчей НХЛ 30 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ 30 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

30 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 13 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:4. Команда Дэвида Куинна впервые в сезоне набрала очки в пятом матче кряду. Шат-аут оформил Александр Георгиев.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Какко, Труба) – 12:45' (5x4)   0:2 Зибанеджад (Лемье) – 42:35' (4x5)   0:3 Фаст (Зибанеджад, Труба) – 45:52' (4x5)   0:4 Шей – 57:18' (en)

«Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ. Хозяева потерпели седьмое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 23:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Армиа (Мете) – 00:19' (5x5)   1:1 Линдблом (Браун, Ворачек) – 27:47' (5x5)   2:1 Татар (Уэбер, Дано) – 28:14' (5x5)   2:2 Хейз (Фараби) – 28:59' (5x5)   2:3 Конечны (Жиру, Раффль) – 41:34' (5x5)   3:3 Татар (Судзуки, Питри) – 43:16' (5x4)   3:4 Проворов (Кутюрье) – 60:31' (3x3)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз» — 2:1 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Нюландер (Мэттьюс, Таварес) – 25:30' (5x4)   1:1 Ристолайнен (Монтур, Айкел) – 46:58' (5x5)   2:1 Таварес (Капанен, Юнссон) – 61:45' (3x3)

«Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5. Хозяева потерпели девятое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фаббри (Ларкин, Задина) – 11:47' (5x4)   1:1 Оши (Врана, Кузнецов) – 22:19' (5x4)   1:2 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 29:21' (5x5)   1:3 Уилсон (Овечкин, Кузнецов) – 54:23' (5x5)   2:3 Гленденинг (Бертуцци, Грин) – 54:32' (5x5)   2:4 Овечкин (Оши, Гудас) – 58:25' (en)   2:5 Овечкин – 59:05' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Свечников, Хэмилтон) – 04:49' (5x4)   0:2 Мартинук (Бишоп, Славин) – 07:30' (5x5)   0:3 Славин (Ахо, Хэмилтон) – 19:53' (5x5)   1:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 43:26' (5x4)   2:3 Джонсон (Чирелли, Сергачёв) – 48:50'

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ли (Бейли, Барзал) – 01:18' (5x5)   2:0 Барзал (Пелеч) – 36:01' (5x5)

«Флорида Пантерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Строльман (Севьюр, Аккьяри) – 21:06' (5x5)   2:0 Строльман (Трочек) – 48:38' (5x5)   3:0 Барков (Дадонов, Яндл) – 51:09' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Оттава Сенаторз» — 3:1. Гости проиграли четвёртый раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Дюбе – 18:56' (5x5)   1:1 Пажо (Шабо) – 54:49' (5x5)   2:1 Линдхольм (Монахан, Стоун) – 55:50' (5x5)   3:1 Линдхольм (Годро, Ткачук) – 58:26' (en)

«Аризона Койотс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Шмальц (Дворак, Гарланд) – 01:33' (5x5)   2:0 Степан (Келлер) – 02:12' (5x5)   2:1 Кутюр (Карлссон, Кейн) – 11:01' (5x5)   2:2 Гэмбрелл (Карлссон) – 22:55' (5x5)   2:3 Майер (Власик, Гертл) – 28:52' (5x5)   2:4 Кутюр (Гертл, Гудроу) – 59:31' (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Фолк (О'Райлли, Сэнфорд) – 07:52' (5x5)   1:1 Лафферти (Бландизи, Руведел) – 26:27' (5x5)   2:1 Уокер (Шварц, Боумистер) – 34:01' (5x5)   3:1 Барбашев (Томас) – 42:54' (5x5)   4:1 Макикерн (де ла Роуз) – 47:09' (5x5)   4:2 Летанг (Симон, Малкин) – 53:03' (5x5)   5:2 Шварц (Перрон, О'Райлли) – 57:05' (5x4)

«Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» — 7:3. Гости потерпели пятое поражение в последних шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Саад (Смит) – 01:37' (4x5)   1:1 Кадри (Рантанен, Маккиннон) – 07:53' (5x4)   2:1 Кадри (Ньето, Жирар) – 09:18' (5x5)   3:1 Маккиннон (Рантанен, Донской) – 11:08' (5x5)   4:1 Донской (Грейвз, Коул) – 22:52' (5x4)   5:1 Рантанен (Жирар, Донской) – 25:50' (5x5)   6:1 Донской (Маккиннон, Рантанен) – 28:28' (5x5)   7:1 Джост (Тайнэн) – 30:38' (5x5)   7:2 Кубалик (Кемпф, Мяяття) – 31:14' (5x5)   7:3 Кейн (Густафссон, Тэйвз) – 54:38' (5x3)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Виннипег Джетс» — 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Райан (Браун) – 07:34' (5x5)   2:0 Прохоркин (Льюис, Ладю) – 12:12' (5x5)   2:1 Рослович (Пулман, Элерс) – 44:18' (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Грейовак (Пирсон, Годетт) – 03:31' (5x4)   0:2 Пирсон (Миллер) – 13:32' (4x5)   1:2 Макдэвид (Бир, Ганье) – 14:14' (5x5)   2:2 Кассиан (Макдэвид) – 25:05' (5x5)   2:3 Пирсон (Хорват, Хьюз) – 33:47' (5x5)   2:4 Эрикссон (Хорват, Пирсон) – 38:04' (5x5)   2:5 Ливо (Хорват, Виртанен) – 41:21' (5x5)
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