Результаты матчей НХЛ 30 ноября 2019 года

30 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 13 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:4. Команда Дэвида Куинна впервые в сезоне набрала очки в пятом матче кряду. Шат-аут оформил Александр Георгиев.
«Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ. Хозяева потерпели седьмое поражение кряду.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз» — 2:1 ОТ.
«Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5. Хозяева потерпели девятое поражение кряду.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:0.
«Флорида Пантерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:0.
«Калгари Флэймз» — «Оттава Сенаторз» — 3:1. Гости проиграли четвёртый раз подряд.
«Аризона Койотс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:4.
«Сент-Луис Блюз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2.
«Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» — 7:3. Гости потерпели пятое поражение в последних шести матчах.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Виннипег Джетс» — 2:0.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:4.
- 1 декабря 2019
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