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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

30 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Амур» разгромил «Спартак» — 5:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Зогорна (Васильев, Зогорна) – 05:33' (5x5)   2:0 Рассказов (Железков, Руденков) – 49:52' (5x5)   3:0 Камалов (Ушенин Вячеслав, Ушенин Владислав) – 52:12' (5x5)   4:0 Голубев (Зогорна, Зогорна) – 54:22' (5x5)   5:0 Ушенин Владислав – 54:47' (5x5)

«Куньлунь Ред Стар» обыграл «Авангард» — 3:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Брюле (Кракнелл, Мёрфи) – 20:37' (5x4)   1:1 Кошелев (Покка, Семёнов) – 26:17' (5x5)   1:2 Потапов (Грачёв) – 33:56' (4x5)   2:2 Фу (Вонг, Кейн) – 38:12' (5x5)   3:2 Мёрфи (Миллер) – 60:33' (3x3)

«Металлург» победил «Салават Юлаев» — 1:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кулёмин – 53:52' (5x5)

Рижское «Динамо» проиграло СКА — 3:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Эштон (Балинскис, Слепец) – 12:14' (5x5)   2:0 Балинскис (Сетдиков, Дарзиньш) – 25:31' (5x4)   2:1 Барабанов (Хафизуллин, Плотников) – 33:19' (5x5)   3:1 Дарзиньш (Балинскис) – 37:35' (5x4)   3:2 Кетов (Марченко, Земчёнок) – 42:33' (5x5)   3:3 Бурдасов (Кузьменко, Коскиранта) – 45:15' (5x5)   3:4 Якупов (Ожиганов) – 50:47' (5x4)   3:5 Белов (Кетов) – 58:54' (en)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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