Лучшие сейвы Александра Георгиева в матче с «Нью-Джерси». Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 0:4. Команда из Нью-Йорка выиграла четвёртый матч из пяти последних.
Сухой матч в свой актив записал отразивший 26 бросков российский голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев. Шат-аут стал для вратаря первым в нынешнем сезоне и третьем — за карьеру в НХЛ. Пресс-служба НХЛ подготовила подборку лучших сейвов российского голкипера в матче.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Команда гостей открыла счёт на 13-й минуте, удачным броском отметился защитник «рейнджеров» Адам Фокс. Второй период прошёл без заброшенных шайб. На 43-й и 45-й минутах клуб из Нью-Йорка забил ещё по голу усилиями нападающих Мики Зибанеджада и Йеспера Фаста. Точку в концовке поставил Брэди Шей.
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