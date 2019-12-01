Гол Проворова в овертайме принёс победу «Филадельфии» в матче с «Монреалем»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился заброшенной шайбой на 31 секунде овертайма и принёс победу «Флайерз» в этом матче. Проворов провёл на льду 27 минут и 41 секунду и закончил матч с показателем полезности «+2».
Видео гола Проворова можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».
Для российского игрока это уже 17 (6+11) набранное очко за 27 проведенных игр.
Таким образом, «Филадельфия» одержала третью победу подряд. «Монреаль» в свою очередь потерпел седьмое поражение кряду.
После этого матча «Филадельфия» набирает 35 очков в 27 играх и занимает третье место Восточной конференции. «Монреаль» (28 очков в 27 играх) – 10-е.
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Бостон Брюинз».
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