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Гол Проворова в овертайме принёс победу «Филадельфии» в матче с «Монреалем»

Гол Проворова в овертайме принёс победу «Филадельфии» в матче с «Монреалем»
Хоккей 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился заброшенной шайбой на 31 секунде овертайма и принёс победу «Флайерз» в этом матче. Проворов провёл на льду 27 минут и 41 секунду и закончил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Проворова можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».

Для российского игрока это уже 17 (6+11) набранное очко за 27 проведенных игр.

Таким образом, «Филадельфия» одержала третью победу подряд. «Монреаль» в свою очередь потерпел седьмое поражение кряду.

После этого матча «Филадельфия» набирает 35 очков в 27 играх и занимает третье место Восточной конференции. «Монреаль» (28 очков в 27 играх) – 10-е.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 23:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Армиа (Мете) – 00:19' (5x5)   1:1 Линдблом (Браун, Ворачек) – 27:47' (5x5)   2:1 Татар (Уэбер, Дано) – 28:14' (5x5)   2:2 Хейз (Фараби) – 28:59' (5x5)   2:3 Конечны (Жиру, Раффль) – 41:34' (5x5)   3:3 Татар (Судзуки, Питри) – 43:16' (5x4)   3:4 Проворов (Кутюрье) – 60:31' (3x3)
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