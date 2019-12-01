Фрэнсис: игроки «Каролины» рассказывали мне о «физическом воздействии» Питерса

Рон Фрэнсис опубликовал заявление о «физическом воздействии» Билла Питерса на игроков на «Каролины Харрикейнз», которые произошли в то время, когда Фрэнсис был генеральным менеджером команды.

«Когда я был генеральным менеджером в Каролине, после игры группа игроков и сотрудников команды рассказали мне о неприятном инциденте с участием двух игроков и Билла Питерса, связанном с физическим воздействием. Я очень серьезно отнесся к этому вопросу. Я немедленно принял меры для решения этого вопроса и проинформировал владельца клуба. Насколько мне известно, таких инцидентов больше не было».

Заявление Фрэнсиса противоречит интервью, которое Питер Карманос, бывший владелец «Харрикейнз», дал в четверг The Seattle Times.

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Карманос сказал, что он бы уволил Петерса «за наносекунду», если бы Фрэнсис предупредил его об этих инцидентах. Но Фрэнсис сказал в своем заявлении, что владельцу было известно об этом.

В заявлениях Фрэнсиса об инцидентах говорится о бывшем защитнике «Каролины» Михале Йордане и еще одном неизвестном игроке. Во вторник Йордан написал в «твиттере», что Петерс пнул его и ударил другого игрока на скамейке запасных.