«Монреаль» — «Филадельфия»: Проворов признан первой звездой матча

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов был признан первой звездой встречи. Иван отметился заброшенной шайбой на 31 секунде овертайма, которая принесла победу «Флайерз» в этом матче. Для Проворова это уже 17 (6+11) набранное очко за 27 проведенных игр.
Видео гола Проворова можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».
Второй звездой признан нападающий «Канадиенс» Йоэль Армиа (1+0).
Третьей — форвард «Филадельфии» Трэвис Конечны (1+0).
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».
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