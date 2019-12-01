«Детройт» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 18-ю шайбу в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходит в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена». Идёт второй период, гости впереди со счётом 2:1.

На 9-й минуте второго периода игроки «Вашингтона» повели в счёте. Отличился Александр Овечкин, с передач Евгения Кузнецова и Джона Карлсона.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Для Овечкина это уже 18 заброшенная шайба в этом сезоне. За 28 игр на счету Александра 28 (18+10) набранных очков.

Евгений Кузнецов, отдавший две голевые передачи в этом матче, имеет в своём активе 27 (11+16) набранных очков после 25 игр.