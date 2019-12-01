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Овечкин на протяжении всей карьеры в НХЛ забивал 20 голов за сезон

Овечкин на протяжении всей карьеры в НХЛ забивал 20 голов за сезон
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Благодаря этому капитан «столичной» команды достиг отметки в 20 голов в нынешнем чемпионате. Таким образом, Овечкин на протяжении всей карьеры в НХЛ (15 сезонов) забивал минимум 20 голов за сезон.

Форвард Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов провёл на площадке 19 минут и 50 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил два гола, совершив 25 сейвов.

Таким образом, «Детройт» потерпел девятое поражение кряду. «Вашинтон» в свою очередь одержал третьею победу подряд.

Овечкин вторым после Гретцки забил 675 голов в возрасте до 35 лет
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