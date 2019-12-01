«Флорида» обыграла «Нэшвилл». Шат-аут оформил третий голкипер «Пантерз» Дриджер

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» обыграл «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Пантерз».

В составе победителей дубль оформил шведский защитник Антон Строльман, ещё одной шайбой отметился Александр Барков, которому ассистировал Евгений Дадонов.

Матч на ноль провёл канадский голкипер «Пантерз» Крис Дриджер. Номинально третий номер «Флориды» парировал 27 бросков в дебютном матче в сезоне. Для Криса это был первый матч в НХЛ с октября 2016 года и дебютный матч в лиге с первых минут.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» переиграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:1. Дубль в составе «огоньков» оформил шведский форвард Элиас Линдхольм.