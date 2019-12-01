«Флорида» обыграла «Нэшвилл». Шат-аут оформил третий голкипер «Пантерз» Дриджер
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» обыграл «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Пантерз».
В составе победителей дубль оформил шведский защитник Антон Строльман, ещё одной шайбой отметился Александр Барков, которому ассистировал Евгений Дадонов.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Строльман (Севьюр, Аккьяри) – 21:06' (5x5) 2:0 Строльман (Трочек) – 48:38' (5x5) 3:0 Барков (Дадонов, Яндл) – 51:09' (5x5)
Матч на ноль провёл канадский голкипер «Пантерз» Крис Дриджер. Номинально третий номер «Флориды» парировал 27 бросков в дебютном матче в сезоне. Для Криса это был первый матч в НХЛ с октября 2016 года и дебютный матч в лиге с первых минут.
В параллельном матче «Калгари Флэймз» переиграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:1. Дубль в составе «огоньков» оформил шведский форвард Элиас Линдхольм.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Дюбе – 18:56' (5x5) 1:1 Пажо (Шабо) – 54:49' (5x5) 2:1 Линдхольм (Монахан, Стоун) – 55:50' (5x5) 3:1 Линдхольм (Годро, Ткачук) – 58:26' (en)
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