«Тампа» проиграла «Каролине», несмотря на передачи Кучерова и Сергачёва
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Российский защитник Михаил Сергачёв также записал на свой счёт результативную передачу.
Таким образом, «Тампа» потерпела третье поражение кряду. «Каролина» в свою очередь одержала первую победу после двух поражений подряд.
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Бостон Брюинз». Обе игры состоятся 4 декабря.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Свечников, Хэмилтон) – 04:49' (5x4) 0:2 Мартинук (Бишоп, Славин) – 07:30' (5x5) 0:3 Славин (Ахо, Хэмилтон) – 19:53' (5x5) 1:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 43:26' (5x4) 2:3 Джонсон (Чирелли, Сергачёв) – 48:50'
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