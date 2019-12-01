«Тампа» проиграла «Каролине», несмотря на передачи Кучерова и Сергачёва

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Российский защитник Михаил Сергачёв также записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «Тампа» потерпела третье поражение кряду. «Каролина» в свою очередь одержала первую победу после двух поражений подряд.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Бостон Брюинз». Обе игры состоятся 4 декабря.