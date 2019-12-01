В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов. Воспитанник ярославского хоккея занял место в воротах на 15-й минуте матча, сменив получившего травму Томаса Грайсса. Немецкий голкипер успел отразить девять бросков.
Варламов и Грайсс оформили третий комбинированный шат-аут в истории «Айлендерс». В 1977 году подобный матч провели Билли Смит и Горан Гогоста, а спустя 21 год — Томми Сало и Уэйд Флэхерти.
Российский защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 23 минуты и 52 секунды, завершив встречу с показателем полезности «-1».
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