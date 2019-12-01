Овечкин вышел на чистое 10-е место по хет-трикам в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Капитан «столичной» команды в 24-й раз за карьеру оформил хет-трик в НХЛ, благодаря чему вышел на чистое 10-е место в лиге по этому показателю, опередив Яри Курри (23). Следующей целью для Александра являются позиции Си Денненни (25).
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), топ-3 замыкает Майк Босси (39). В пятёрку лучших также входят Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).
Овечкин на протяжении всей карьеры в НХЛ забивал 20 голов за сезон
Очередной хет-трик Овечкина в НХЛ! Он снова готов забить 50 голов за сезон
Две шайбы из трёх были забиты в пустые ворота. Знаменитый Яри Курри остался позади, а до лидерства в споре снайперов осталось 4 шайбы.
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