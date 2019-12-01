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Овечкин вышел на 38-е место по очкам в НХЛ, обогнав Петера Штястны

Овечкин вышел на 38-е место по очкам в НХЛ
Овечкин вышел на 38-е место по очкам в НХЛ, обогнав Петера Штястны
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Российский форвард вышел на 38-е место по очкам в НХЛ, превзойдя результат Петера Штястны.

На счету Овечкина стало 1242 (678+564) очка в 1112 матчах за карьеру в североамериканской лиге. В активе Штястны 1239 баллов в 977 матчах.

Следующей целью для Овечкина является результат завершившего карьеру Жана Рателля — 1267 очков. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857). Второе место занимает Яромир Ягр (1921).

Овечкин вышел на чистое 10-е место по хет-трикам в НХЛ
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