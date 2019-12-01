Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург», у Малкина — передача
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв забил гол. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
«Сент-Луис» одержал третью победу подряд». «Питтсбург» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Питтсбург Пингвинз» вновь сыграет с «Сент-Луис Блюз». Игры пройдут 3 и 5 декабря соответственно.
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