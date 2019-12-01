Кузнецов – о Самсонове: сегодня он действовал невероятно
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал шестую победу своего одноклубника российского голкипера Ильи Самсонова.
«Он становится всё лучше и лучше. Но всегда сложно, когда вратарь не играет в течение двух недель. Сегодня он действовал невероятно. В такой игре особенно нелегко играть вратарям», — приводятся слова Кузнецова в «твиттере» журналистки Саманты Пелл.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Форвард Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Голкипер Илья Самсонов пропустил 2 гола и совершил 25 сейвов.
Хет-трик Овечкина и 3 передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»
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