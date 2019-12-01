Рирден: Овечкин заслужил быть на льду, когда нужно удержать победу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден похвалил российского нападающего Александра Овечкина за голы в пустые ворота.
«Очевидно, он может выйти туда и заработать для себя этот момент. Ему стало лучше на той позиции, где мы можем задействовать его в этих моментах. Он заслуживает находиться на льду, когда нужно удержать победу. И если он получает шанс, он им пользуется», — приводятся слова Рирдена в «твиттере» журналиста Саманты Пелл.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы, две из которых в пустые ворота. Форвард Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Голкипер Илья Самсонов пропустил 2 гола и совершил 25 сейвов.
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