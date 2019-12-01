Овечкин признан первой звездой матча с «Детройтом», Самсонов — второй
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Капитан «столичной» команды был признан первой звездой матча.
Второй звездой признан голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов с 25 сейвами. Третьей звездой стал нападающий «Детройта» Дилан Ларкин, набравший 1 (0+1) очко.
Форвард Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов провёл на площадке 19 минут и 50 секунд и не отметился результативными действиями.
Овечкин вышел на 38-е место по очкам в НХЛ, обогнав Петера Штястны
- 1 декабря 2019
-
08:11
-
08:02
-
07:53
-
07:39
-
07:17
-
07:15
-
07:00
-
07:00
-
06:49
-
06:48
-
06:43
-
06:25
-
06:15
-
06:11
-
06:06
-
05:59
-
05:44
-
05:28
-
04:40
-
02:47
-
02:38
-
01:57
-
00:20
-
00:00
- 30 ноября 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:42
-
23:29
-
22:44
-
22:15
-
21:41
-
21:11
-
20:50
-
20:22
-
20:10
Партнерский контент