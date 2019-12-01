Овечкин признан первой звездой матча с «Детройтом», Самсонов — второй

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Капитан «столичной» команды был признан первой звездой матча.

Второй звездой признан голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов с 25 сейвами. Третьей звездой стал нападающий «Детройта» Дилан Ларкин, набравший 1 (0+1) очко.

Форвард Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов провёл на площадке 19 минут и 50 секунд и не отметился результативными действиями.