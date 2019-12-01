Овечкин — пятый игрок в истории с 20 голами в 15 сезонах со старта карьеры в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Благодаря этому капитан «столичной» команды достиг отметки в 20 голов в нынешнем чемпионате. Таким образом, Овечкин на протяжении всей карьеры в НХЛ (15 сезонов) забивает минимум 20 голов за сезон.
Овечкин — пятый игрок в истории НХЛ с 20 голами в 15 сезонах со старта карьеры. Ранее такого результата добились: Марсель Дионн (1971-1986), Майк Гартнер (1979-1994), Яромир Ягр (1990-2006) и Матс Сундин (1990-2006).
Овечкин вышел на чистое 10-е место по хет-трикам в НХЛ
Очередной хет-трик Овечкина в НХЛ! Он снова готов забить 50 голов за сезон
Две шайбы из трёх были забиты в пустые ворота. Знаменитый Яри Курри остался позади, а до лидерства в споре снайперов осталось 4 шайбы.
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