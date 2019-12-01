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Сменщик бэкапа Бобровского Дриджер установил рекорд «Флориды»

Сменщик бэкапа Бобровского Дриджер установил рекорд «Флориды»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» обыграл «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Пантерз».

Матч на ноль провёл канадский голкипер «Пантерз» Крис Дриджер. Номинально третий номер «Флориды» парировал 27 бросков. Для Криса это был первый матч в НХЛ с октября 2016 года и дебютный матч в лиге с первых минут.

Статистика Криса Джиджера в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги-2019/20

Джиджер установил рекорд «Флориды», став первым голкипером в истории клуба, отыгравшим на ноль в дебютном матче в стартовом составе. Этот сезон канадский вратарь начинал в АХЛ, и уже в ходе чемпионата заменил в главной команде Сэма Монтембо.

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