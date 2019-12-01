Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.

Главной звездой дня стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Российский форвард оформил хет-трик и выполнил результативную передачу в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2). Окончательный счёт Александр установил, поразив пустые ворота.

Второй звездой признан вернувшийся в состав «Колорадо Эвеланш» после длительного отсутствия из-за травмы Микко Рантанен. Финский форвард забросил шайбу и сделал три голевые передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3).

Замкнул тройку лучших голкипер «Флориды Пантерз» Крис Дриджер. Номинально третий номер «Флориды» парировал 27 бросков в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:0). Для Криса это был первый матч в НХЛ с октября 2016 года и дебютный матч в лиге с первых минут.

Овечкин вышел на чистое 10-е место по хет-трикам в НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019