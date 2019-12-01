Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.
Главной звездой дня стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Российский форвард оформил хет-трик и выполнил результативную передачу в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2). Окончательный счёт Александр установил, поразив пустые ворота.
Второй звездой признан вернувшийся в состав «Колорадо Эвеланш» после длительного отсутствия из-за травмы Микко Рантанен. Финский форвард забросил шайбу и сделал три голевые передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3).
Замкнул тройку лучших голкипер «Флориды Пантерз» Крис Дриджер. Номинально третий номер «Флориды» парировал 27 бросков в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:0). Для Криса это был первый матч в НХЛ с октября 2016 года и дебютный матч в лиге с первых минут.
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