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«Трактор» поместил голкипера Демченко в список отказов

«Трактор» поместил голкипера Демченко в список отказов
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» поместил голкипера Василия Демченко в список отказов, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 25-летний Демченко одержал семь побед в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ. За матч воспитанник «Трактора» пропускал 2,79 шайбы и отражал 90,8% бросков.

Василий дебютировал в КХЛ в сезоне-2013/14 и всю карьеру провёл в уральском клубе. В общей сложности Демченко провёл 209 матчей, выиграв 82 из них. За матч он пропускал 2,37 шайбы и отражал 92,5% бросков. На счету российского голкипера 14 шат-аутов.

В 2018 году Василий выиграл бронзовые медали КХЛ, будучи в том сезоне сменщиком чешского голкипера Павла Францоуза. В 2014 году принял участие в Матче звёзд МХЛ.

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