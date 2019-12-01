КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Алексея Петрова

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей, состоявшихся 29 ноября 2019 года.

1) «Ак Барс» — «Сочи». Время – 40:00. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Алексея Петрова по п. 1.6.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

2) «Локомотив» — «Динамо» Минск. Время – 31:59. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Франсиса Паре по п. 1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

3) В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (пять минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация плюс индивидуальный штраф. Таким образом, форвард «Локомотива» Александр Свитов пропустит матч с «Автомобилистом»», — сказано в официальном сообщении.