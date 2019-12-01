Гретц: когда-нибудь Овечкин замедлится, но уже ясно, что не в этом сезоне

Обозреватель NBC Sports Адам Гретц прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2).

«Когда-нибудь будет сезон, Александр Овечкин замедлится и количество его голов сократится. Уже ясно, что нынешний чемпионат таковым не станет. Овечкин в матче с «Ред Уингз» записал на свой счёт 24-й хет-трик в карьере, но это не единственная веха, покорённая в той встрече. Капитан «Вашингтона» в 15-м сезоне подряд доходит до отметки в 20 шайб и по этому показателю стал пятым игроком в карьере. Впереди него только Дионн, Майк Гартнер, Яромир Ягр и Матс Сундин. Пусть Овечкин забил два гола в пустые ворота, но вклад Александра был оценён по достоинству.



Самое впечатляющее в Овечкине — он не сбавляет темпа в свои 34 года. В его карьере было только три сезона, когда он забивал 20 голов за первые 28 матчей чемпионата. Он всё ещё отстаёт от лидера снайперской гонки Давида Пастрняка, но он набрал темп, который позволяет ему забросить более 50 шайб. Если Овечкин выдержит этот темп, то его голевой потенциал позволит ему записать в актив второй по успешности сезон в карьере — выше будет только чемпионат-2007/08, когда он наколотил 65 шайб», — отмечает Гретц.

Овечкин вышел на чистое 10-е место по хет-трикам в НХЛ