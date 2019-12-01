Проворов — о прекрасном голе: у меня были время и скорость. Решил попробовать

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал гол в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).

На первой минуте дополнительного времени российский защитник совершил эффектный проход через всю площадку, по пути «раздел» финтом нападающего Макса Доми, вырулил на пятачок и переиграл голкипера Кейта Кинкейда. Пресс-служба НХЛ «обыграла» шайбу Проворова, словно гол из компьютерной игры.

«Остановился с шайбой за своими воротами, а потом увидел, что соперник дал пространство. Так что я покатил вперёд и увидел форварда, который катится спиной к воротам. Подумал, что у меня есть время и скорость, решил попробовать… И всё получилось», — цитирует Проворова пресс-служба НХЛ.