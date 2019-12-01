Сушинский — о расставании с Щербаком: его жена — интересная и эффектная женщина

Президент «Авангарда» Максим Сушинский объяснил, почему нападающий Никита Щербак не смог проявить себя в омском клубе.

«Была такая проблема. Его жена — очень интересная и эффектная женщина. Жизнь в Москве очень тяжёлая: много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить», — сказал Сушинский в эфире «Радио-Сибирь».

Никита заключил трёхлетний контракт с «Авангардом» летом 2019 года. В нынешнем сезоне в составе омского клуба Щербак принял участие в 16 матчах и набрал 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафа. 28 октября Щербак был помещён в список отказов, откуда его не забрал ни один клуб КХЛ. Впоследствии Никита перебрался в «Трактор».