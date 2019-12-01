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Куинн: Георгиев стоял стеной. Он играл хорошо, когда было нужно

Куинн: Георгиев стоял стеной. Он играл хорошо, когда было нужно
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высоко оценил игру голкипера Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0).

«Определённо, не таким должен быть идеальный матч. Столько штрафа получили мы сегодня. Но я просто горжусь своей командой. Мы нашли способ выиграть матч, прекрасно проявив себя в меньшинстве.

Георгиев сыграл здорово, стоял стеной. При счёте 4:0 и таком числе удалений вратарь должен играть хорошо, и он играл хорошо, когда это было нужно», — цитирует Куинна пресс-служба «Рейнджерс».

Александр парировал 33 броска. Шат-аут стал для вратаря первым в нынешнем сезоне и третьим за карьеру в НХЛ. Пресс-служба НХЛ подготовила подборку лучших сейвов российского голкипера в матче.

Лучшие сейвы Александра Георгиева в матче с «Нью-Джерси». Видео
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