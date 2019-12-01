Куинн: Георгиев стоял стеной. Он играл хорошо, когда было нужно
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высоко оценил игру голкипера Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0).
«Определённо, не таким должен быть идеальный матч. Столько штрафа получили мы сегодня. Но я просто горжусь своей командой. Мы нашли способ выиграть матч, прекрасно проявив себя в меньшинстве.
Георгиев сыграл здорово, стоял стеной. При счёте 4:0 и таком числе удалений вратарь должен играть хорошо, и он играл хорошо, когда это было нужно», — цитирует Куинна пресс-служба «Рейнджерс».
Александр парировал 33 броска. Шат-аут стал для вратаря первым в нынешнем сезоне и третьим за карьеру в НХЛ. Пресс-служба НХЛ подготовила подборку лучших сейвов российского голкипера в матче.
Лучшие сейвы Александра Георгиева в матче с «Нью-Джерси». Видео
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