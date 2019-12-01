Капитан «Тампы» Стэмкос взял вину на себя за поражение в матче с «Каролиной»
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3).
«Я сегодня должен был забивать два-три гола, так что вину беру на себя. Я не использовал слишком много отличных моментов», – цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.
В этой встрече канадец, проводивший второй матч после травмы, нанёс восемь бросков по воротам – лучший результат в «Лайтнинг». Его серия матчей без очков продлилась до четырёх.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Российский защитник Михаил Сергачёв также записал на свой счёт результативную передачу. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.
Купер: Стэмкос усугубил уже имевшееся повреждение
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