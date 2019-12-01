Тротц: Варламов выглядел в воротах огромным

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высоко оценил игру голкипера Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0).

«Варламов сделал несколько очень хороших сейвов, и главное — вовремя. Он выглядел в воротах огромным и очень уверенным в себе», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер «Айлендерс» совершил 30 сейвов. Воспитанник ярославского хоккея занял место в воротах на 15-й минуте матча, сменив получившего травму Томаса Грайсса. Немецкий голкипер успел отразить девять бросков.



Варламов и Грайсс оформили третий комбинированный шат-аут в истории «Айлендерс». В 1977 году подобный матч провели Билли Смит и Горан Гогоста, а спустя 21 год — Томми Сало и Уэйд Флэхерти.