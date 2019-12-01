Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тротц: Варламов выглядел в воротах огромным

Тротц: Варламов выглядел в воротах огромным
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высоко оценил игру голкипера Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0).

«Варламов сделал несколько очень хороших сейвов, и главное — вовремя. Он выглядел в воротах огромным и очень уверенным в себе», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер «Айлендерс» совершил 30 сейвов. Воспитанник ярославского хоккея занял место в воротах на 15-й минуте матча, сменив получившего травму Томаса Грайсса. Немецкий голкипер успел отразить девять бросков.

Варламов и Грайсс оформили третий комбинированный шат-аут в истории «Айлендерс». В 1977 году подобный матч провели Билли Смит и Горан Гогоста, а спустя 21 год — Томми Сало и Уэйд Флэхерти.

«Арт Росс» — Кучерову, плей-офф — Макдэвиду? 25 вопросов к новому сезону НХЛ
Есть ещё Кучеров и «Тампа», которым надо реабилитироваться.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019