Олэнд: наверное, это самый несимпатичный хет-трик в карьере Овечкина
Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иэн Олэнд прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2).
«Наверное, это самый несимпатичный хет-трик в карьере Овечкина. За 95 секунд до окончания в его активе был только один гол в матче. Но, как только Джонатан Бернье покинул свои владения и заменился на шестого полевого, Александр получил возможность оформить самый странный в карьере хет-трик. Третий гол ему отчаянно мешал забить Филипп Гронек, цеплявший россиянина сзади. А после того, как шайба пересекла линию, Дилан Ларкин сбил Овечкина с ног, и не очень ясно, насколько это было преднамеренно», — полагает Олэнд.
Гретц: когда-нибудь Овечкин замедлится, но уже ясно, что не в этом сезоне
Овечкин и хет-трики легенд НХЛ. Он не догонит Гретцки, но может достать до Халла
Сейчас россиянин 10-й в истории лиги, а впереди такие глыбы, как Ришар, Дионн, Эспозито, Бобби и Бретт Халл.
- 1 декабря 2019
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