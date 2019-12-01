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Олэнд: наверное, это самый несимпатичный хет-трик в карьере Овечкина

Олэнд: наверное, это самый несимпатичный хет-трик в карьере Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иэн Олэнд прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2).

«Наверное, это самый несимпатичный хет-трик в карьере Овечкина. За 95 секунд до окончания в его активе был только один гол в матче. Но, как только Джонатан Бернье покинул свои владения и заменился на шестого полевого, Александр получил возможность оформить самый странный в карьере хет-трик. Третий гол ему отчаянно мешал забить Филипп Гронек, цеплявший россиянина сзади. А после того, как шайба пересекла линию, Дилан Ларкин сбил Овечкина с ног, и не очень ясно, насколько это было преднамеренно», — полагает Олэнд.

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