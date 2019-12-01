Олэнд: наверное, это самый несимпатичный хет-трик в карьере Овечкина

Овечкин и хет-трики легенд НХЛ. Он не догонит Гретцки, но может достать до Халла

Сейчас россиянин 10-й в истории лиги, а впереди такие глыбы, как Ришар, Дионн, Эспозито, Бобби и Бретт Халл.