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«Магнитка» расторгнет контракт с Галимовым, он станет игроком «Трактора»

«Магнитка» расторгнет контракт с Галимовым, он станет игроком «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с голкипером Станиславом Галимовым, ранее помещённым в список отказов. Российский голкипер продолжит карьеру в «Тракторе».

В нынешнем сезоне 31-летний Галимов одержал всего три победы в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская за матч 3,07 шайбы и отражая 90,0% бросков. Последними для Галимова в уральском клубе стали матчи с «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5) на Дальнем Востоке. После проигрыша во Владивостоке Станислав больше не попадал в заявку «Металлурга».

Российский вратарь в минувшем сезоне защищал ворота «Торпедо». В регулярном чемпионате одержал 13 побед в 28 матчах. За игру Станислав пропускает 2,65 шайбы и отражает 92,3% бросков. Галимов получил повреждение на первой минуте матча регулярного чемпионата со «Спартаком» и досрочно завершил сезон.

Отметим, что сегодня, 1 декабря, «Трактор» в свою очередь поместил в список отказов голкипера Василия Демченко.

«Трактор» поместил голкипера Демченко в список отказов
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