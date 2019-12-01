«Магнитка» расторгнет контракт с Галимовым, он станет игроком «Трактора»

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с голкипером Станиславом Галимовым, ранее помещённым в список отказов. Российский голкипер продолжит карьеру в «Тракторе».

В нынешнем сезоне 31-летний Галимов одержал всего три победы в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская за матч 3,07 шайбы и отражая 90,0% бросков. Последними для Галимова в уральском клубе стали матчи с «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5) на Дальнем Востоке. После проигрыша во Владивостоке Станислав больше не попадал в заявку «Металлурга».



Российский вратарь в минувшем сезоне защищал ворота «Торпедо». В регулярном чемпионате одержал 13 побед в 28 матчах. За игру Станислав пропускает 2,65 шайбы и отражает 92,3% бросков. Галимов получил повреждение на первой минуте матча регулярного чемпионата со «Спартаком» и досрочно завершил сезон.

Отметим, что сегодня, 1 декабря, «Трактор» в свою очередь поместил в список отказов голкипера Василия Демченко.