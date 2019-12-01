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«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
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Тренер «Ак Барса»: «Динамо» не зря входит в топ-3 Запада, будет напряжённый матч

Тренер «Ак Барса»: «Динамо» не зря входит в топ-3 Запада, будет напряжённый матч
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

«С подготовкой нет никаких проблем – все ребята готовы, всё нормально. Просто нужно понимать, что полчемпионата уже прошло, игры накапливаются… Ты не можешь выходить и выигрывать каждый матч. Бывают, что просто не идёт. Да, было много моментов, когда мы и в пустые ворота не забивали. Но такие матчи – это нормально.

Как остановить Шипачёва и Яшкина? Во-первых, нужно кататься везде, играть плотно с этими ребятами – Шипачёвым и Яшкиным, Тарасов ещё: у них хорошая тройка. Не давать пространства, везде играть плотно. «Динамо» — хорошая команда, очень быстрая, с хорошей реализацией большинства, и в меньшинстве они очень агрессивно играют. Поэтому сегодня будет тяжёлая и очень интересная встреча. Не зря эта команда входит в топ-3 Запада. Будет хороший, напряжённый матч, мы к нему готовимся.

Кто не сыграет? Нет Патриса Кормье, Джастина Азеведу, Кирилла Петрова, Фисенко. Они готовятся, но участвовать в матче сегодня не будут», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.

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