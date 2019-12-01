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Кожевников — о Демченко в списке отказов: у Василия неудачно складывается сезон

Кожевников — о Демченко в списке отказов: у Василия неудачно складывается сезон
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение «Трактора» поместить в список отказов голкипера Василия Демченко.

«Раз Демченко отправили в список отказов, значит, «Трактор» уже «вёл» кого-то, кто сильнее его, ему на замену. Челябинцы уже объявили о подписании контракта со Станиславом Галимовым. Посмотрим, как он себя проявит в родном городе. В «Магнитке» у Стаса не получилось.

Отставание «Трактора» от восьмого места на Востоке не такое большое, они ещё побьются за плей-офф. Значит, тренерский состав и руководство решили, что Василий им не нужен. Что тут такого? У Василия неудачно складывается сезон. Теперь у него будет шанс перезагрузить карьеру в другом клубе», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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